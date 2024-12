Antonio, Carmine e Claudio dell’Enrico Fermi di Policoro scendono in campo in difesa del litorale ionico. I dettagli

I rappresentanti di istituto del Fermi, questa mattina, sono stati auditi dalla Terza Commissione della Regione Basilicata.

Antonio Calone, Carmine Marchitelli e Claudio Melidoro hanno partecipato a un’audizione sulla difesa del litorale ionico, in relazione a ciò che hanno appreso nel seminario tenuto giorni fa nel nostro istituto dal professor Enzo Pranzini, esperto di dinamica e difesa costiera.

Gli studenti hanno potuto apprendere e approfondire temi chiave quali le cause dell’erosione costiera e alcune possibili soluzioni come il ripascimento, le barriere artificiali e soprattutto l’adattamento come strategia sostenibile.

I ragazzi hanno approfondito i temi fino a redarre un documento di proposte che prevede:

1. Un piano regionale per l’adattamento costiero.

2. Educazione ambientale nelle scuole.

3. Collaborazione interregionale per condividere buone pratiche.

4. Integrazione tra tutela ambientale e sviluppo sostenibile.

Il Dirigente Scolastico Giovanna Tarantino ha espresso soddisfazione per questa ‘autentica esperienza di cittadinanza attiva’.

“Grazie alla Terza Commissione per aver dato voce alle idee dei ragazzi per il sostegno verso un futuro sostenibile delle nostre coste!”.