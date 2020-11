Ancora una vittoria per il materano Emanuele Gaudiano: al primo posto in questo Gran Premio! Complimenti

Il materano Emanuele Gaudiano vince ancora!

Come riporta “Cavallo Magazine”:

“Dopo un’estate trascorsa in gara quasi costantemente a Grimaud (Francia), impegnato nei concorsi dell’Hubside Jumping Tour, Emanuele Gaudiano è tornato in Italia durante questo fine settimana nello Csi a due stelle di Gorla Minore e ha vinto il Gran Premio!

Il campione azzurro ha conquistato il primo posto in sella a Carlotta che ha confermato tutto il suo valore staccando sul cronometro lo svizzero Alain Jufer su Dante MM di quasi un secondo e mezzo, e di poco più il tedesco Hans Dieter Dreher su Vestmalle des Cotis.

Tra i sedici qualificati per il decisivo barrage – su un totale di settanta partenti – abbiamo avuto un consistente numero di azzurri; a zero penalità in ordine di classifica Francesca Ciriesi su Cape Coral (4° posto), Filippo Bologni su Quilazio ed Emiliano Liberati su Dooley WV (5° posto ex aequo!), Francesco Turturiello su Quite Balou (8°), Matteo Leonardi su Zypern III (10°), Filippo Codecasa su Intermezzo (13°)“.

Facciamo i nostri complimenti al nostro campione che, ancora una volta, porta alto il nome della Basilicata e di Matera.

