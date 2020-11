Coronavirus, Liuzzi: “Sanità in crisi in Basilicata. Sarebbe stato opportuno riflettere su questo piuttosto che fare un’ordinanza discutibile”

Dopo la decisione sulle scuole del Governatore Vito Bardi, la parlamentare lucana del Movimento 5 stelle, Mirella Liuzzi, dichiara:

“Leggo che il Governatore della Basilicata ha deciso di chiudere le scuole primarie e secondarie di primo grado, azione non prevista in una regione che è attualmente arancione.

Infatti, con questa chiusura, nulla vieterebbe ai ragazzi di essere in giro.

Non solo in Italia, ma anche in Francia, Germania, Regno Unito, Spagna le scuole restano aperte ed è prevista didattica a distanza solo nelle zone rosse o in caso di quarantene obbligatorie.

La sanità in Basilicata sta vivendo un momento di forte crisi dovuta alle poche terapie intensive – molte di queste occupate – e ad ospedali che non riescono a differenziare con metodi di trattamento diversi le zone COVID dai ricoveri non COVID.

Probabilmente sarebbe stato opportuno da parte della regione riflettere su questo piuttosto che fare un’ordinanza molto discutibile e che da martedì metterà in crisi tante famiglie lucane”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)