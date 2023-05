Anche i pensionati lucani si stanno mobilitando: ecco le richieste al Governo

Anche la categoria dei pensionati si sta mobilitando per rivendicare interventi concreti volti a salvaguardare i diritti di pensionate e pensionati.

Le federazioni nazionali Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp hanno annunciato nei giorni scorsi l’avvio di un percorso di mobilitazione locale, territoriale e regionale che culminerà con l’assemblea nazionale dei quadri e degli attivisti delle tre organizzazioni progammata per metà giugno a Roma.

A darne notizia è il segretario generale della Fnp Cisl Basilicata Giuseppe Amatulli.

Fisco, sanità, previdenza e non autosufficienza i punti cardine della piattaforma rivendicativa messa a punto da Spi, Fnp e Uilp.

Spiega Amatulli, che nel frattempo sollecita lo sblocco del confronto anche con Regione Basilicata ed enti locali su due riforme fondamentali: il riordino della sanità territoriale e il potenziamento dei servizi sociali e socio-sanitari:

“I pensionati rivendicano un cambio di metodo nei rapporti con il Governo.

Il diritto alla salute e alla qualità della vita delle persone anziane devono entrare a pieno titolo nell’agenda politica nazionale e locale.

Nella nostra regione ci sono oltre 40 mila anziani non autosufficienti che si aspettano risposte concrete dalla recente riforma varata dal Parlamento e dai prossimi decreti di attuazione.

Oggi ci sono risorse economiche come non mai per potenziare la rete dell’assistenza domiciliare e per disegnare un nuovo sistema di presa in carico delle fragilità e delle cronicità.

Per questo è necessario che il confronto con il Governo e con la Regione parta al più presto per rendere concretamente esigibili i nuovi livelli essenziali, senza disparità tra centri urbani e aree interne”.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)