Irsina, Sanità: “Preoccupa molto la vicenda del Centro San Mauro”. Questa la situazione

“Ci preoccupa molto la vicenda del Centro San Mauro di Irsina e di tutte le strutture sanitarie che ormai da tempo vivono una situazione insostenibile”.

Esordisce così il Sindaco di Irsina, Nicola Massimo Morea, che aggiunge:

“Sanità pubblica e privata non sono antagoniste ma si completano per offrire servizi primari ai cittadini.

In questo periodo storico entrambe vivono enormi difficoltà che si traducono in disservizi per i cittadini e in peso insostenibile per gli operatori sanitari.

In qualità di Sindaco ho più volte chiesto che si mettesse mano, finalmente, al Piano Sanitario Regionale e che si dettasse una linea per rilanciare l’assistenza sanitaria in una Regione che registra un rilevante tasso di mobilità sanitaria passiva.

Nell’attesa (speriamo non vana), occorre tutelare le strutture esistenti, utilizzando le economie regionali disponibili.

Il San Mauro, così come le altre strutture private, deve continuare a vivere e ad offrire servizi a cittadini che hanno gli stessi diritti di chi vive in realtà territoriali più grandi.

Nelle prossime ore chiederò la convocazione di specifico incontro all’Assessore Fanelli“.a

