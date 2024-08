Amichevoli di lusso per il Montescaglioso con Gravina e FC Matera. Ecco quando

Amichevoli di lusso per il Montescaglioso: la formazione di mister Ragone affronterà Mercoledì pomeriggio 21 Agosto alle 17.00 il Gravina al comunale di Montescaglioso e Domenica mattina 25 Agosto l’FC Matera allo stadio Franco Salerno XXI Settembre.

I test contro i gialloblu e i biancazzurri rappresenteranno verifiche importanti, perchè si tratta di squadre di serie D.

Mister Ragone avrà la possibilità di testare il livello di apprendimento dei suoi ragazzi che già a Ginosa avevano fatto recepire un buon approccio sia a livello tattico che tecnico tenendo in mano il gioco per larghi tratti.

Saranno amichevoli che daranno risposte importanti ed ulteriori indicazioni al tecnico biancazzurro.

Si alza il livello delle avversarie per capire il grado di preparazione dei ragazzi di Ragone e capire indirettamente se, dove e come intervenire per puntellare la rosa.

Questo sarà il compito del diesse Leonardo Panarella.

Di certo saranno banchi di prova importanti a meno di 10 giorni dall’esordio ufficiale della stagione per il primo turno di coppa italia.

Il tecnico è soddisfatto del lavoro fatto fino ad oggi dal suo Montescaglioso, i ragazzi hanno seguito e seguono le indicazioni di Ragone che ottiene allenamento dopo allenamento risposte positive dai giocatori.

La squadra dopo due settimane di preparazione atletica è tornata ad allenarsi dopo qualche giorno di riposo di ferragosto concessi, in vista dell’esordio ufficiale che arriverà il 1° Settembre in coppa e l’8 Settembre in campionato con accoppiamenti e calendario ancora da definire.

Nel frattempo si continua a sudare per arrivare all’appuntamento già rodati.

Ecco le foto dei ragazzi in allenamento.