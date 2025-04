Scanzano Jonico: tutto pronto per il Fragola Expo. Ecco il programma della fiera

“Avete voglia di vivere un’esperienza di gusto, sapori e davvero unica?

Questo fine settimana, il 26 e il 27 Aprile, c’è Fragola Expo Basilicata, in località Scanzano Jonico, con stand, agronomi, produttori e spettacoli dal vivo!”

Questo l’invito di tutti i promotori dell’iniziativa.

Don Francesco, parroco della comunità scanzanese, ha spiegato:

“Fragola Expo Basilicata è il segno visibile e tangibile di quanto sia bello e proficuo lavorare in sinergia.

Quest’anno gli espositori saranno oltre 80 e la crescita che c’è stata, rispetto allo scorso anno, è un segnale importante che ci fa sperare che in futuro il numero possa crescere ancora.

Infatti, da sagra siamo diventati una fiera e di questo ne siamo davvero orgogliosi”.

Il sindaco di Policoro, Enrico Bianco ha detto:

“Questo evento è diventato importante a livello regionale e non solo, è un percorso bello, coinvolgente e ricco di crescita sia per il comune di Policoro che per quello di Scanzano che hanno in comune diverse cose”.

Il Sindaco Pasquale Cariello ha ringraziato:

“La presenza del Sindaco Bianco ci inorgoglisce, perché oggi è come se nascesse un’unica città, quella metapontina e sono certo che insieme avremo una risonanza ancora più forte e d’impatto.

Durante le due giornate di Expo sottoscriveremo con Policoro un protocollo d’intesa che, di fatto, ‘unirà’ le nostre città”.

Ecco il programma della due giorni.