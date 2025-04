Basilicata, Bilancio delle manovre finanziarie: ecco tutti i risultati raggiunti

“La manovra finanziaria approvata ieri in Consiglio regionale è il risultato di scelte politiche, azioni concrete e responsabilità assunte nei confronti dei cittadini.

Testimonia l’impegno profondo del Governo della Regione Basilicata per il benessere collettivo”.

A dichiararlo è il consigliere regionale di Forza Italia, Fernando Fortunato Picerno, che aggiunge:

“In un tempo segnato da incertezze economiche e continui mutamenti, la Basilicata ha scelto di non restare immobile.

Con determinazione e visione, il Governo Bardi è intervenuto nei settori strategici con lungimiranza:

Sanità,

Sostegno al tessuto produttivo,

Infrastrutture,

Servizi essenziali, per servire i cittadini, soprattutto nelle aree interne e più fragili.

Questo bilancio risponde pienamente alla nostra visione di una Basilicata autonoma, dinamica e protagonista del proprio sviluppo.

Con lavoro, pazienza e responsabilità, stiamo scrivendo, giorno dopo giorno, il destino e il futuro di questa terra.

Sicuramente c’è ancora tanto da fare ma abbiamo il passo giusto.

Rispondiamo con i fatti alle istanze dei cittadini che ci chiedono risposte concrete, tracciando un percorso serio.

Tra gli interventi più significativi di questo bilancio citiamo il finanziamento di 23 milioni di euro agli Ambiti Sociali di Zona, fulcro dell’erogazione dei servizi territoriali alla persona.

Le risorse sono state indirizzate al rafforzamento dei Piani Sociali Territoriali per il triennio 2024–2026, con l’obiettivo di garantire maggiore coesione e inclusione sociale.

Inoltre, sono stati previsti 3,3 milioni di euro a sostegno delle persone affette da patologie croniche del sangue, in particolare talassemici e nefropatici.

Contributi mensili e progetti di inclusione lavorativa mirano a migliorare la qualità della vita di chi affronta quotidianamente queste difficili condizioni.

Significativo anche l’intervento a favore dell’ARLAB, con oltre 9,2 milioni di euro stanziati per il 2025 e 3 milioni per il 2026, destinati a politiche attive per l’inclusione lavorativa.

Progetti come ‘Garanzia Giovani’, ‘PASSO a scuola’ e ‘Vale la Pena Lavorare’ rappresentano strumenti concreti per contrastare la povertà educativa e la marginalità.

Sono stati inoltre destinati oltre 2 milioni di euro al sostegno della competitività delle imprese lucane riconoscendo alle PMI un ruolo centrale nella tenuta del tessuto economico e sociale della regione.

Da evidenziare l’iniziativa dell’assessore Cupparo, con un piano di finanziamento da 291 milioni di euro per le imprese, auspicando che ogni ostacolo burocratico venga superato per garantire l’immediata fruizione delle risorse.

Con grande orgoglio, sottolineo i 36 milioni di euro destinati al Bonus Gas e i 15 milioni per i cittadini non metanizzati, a cui si aggiunge un bando triennale da 35 milioni di euro per la promozione del fotovoltaico.

Un ulteriore tassello è rappresentato dal FUAL, con uno stanziamento di 8 milioni di euro, reso possibile grazie alla cosiddetta “social card” introdotta dal Governo di centrodestra.

Crediamo profondamente nel ruolo strategico dei Comuni lucani custodi di cultura e identità.

Sosteniamo lo sviluppo locale per contrastare lo spopolamento e valorizzare i territori, attraverso investimenti in servizi, rigenerazione urbana e attrattività residenziale.

Il futuro della Basilicata passa dalla vitalità delle sue comunità.

Non assistenzialismo, ma sviluppo strutturale e sostenibile.

Con politiche coraggiose e visioni strategiche stiamo scrivendo una nuova pagina: una Basilicata viva, giovane e piena di futuro.

Il nostro impegno è lavorare, come stiamo ampiamente dimostrando, con passione e determinazione, per una Basilicata forte, libera e protagonista.

Ogni passo in questa direzione, anche se piccolo, è decisivo, e questa maggioranza non si farà sfuggire nessuna occasione e opportunità di miglioramento e progresso a favore dei cittadini.”