Basilicata, stanziati più di 3 milioni per la sicurezza di questi edifici sanitari

La giunta regionale della Basilicata ha approvato un provvedimento strategico per rafforzare la sicurezza e l’efficienza del sistema sanitario regionale.

Nello specifico, sono state riprogrammate risorse complessive pari a 3.107.988 euro, a favore delle strutture ospedaliere strategiche della regione ed in particolare:

1.445.000 euro per l’adeguamento sismico dei padiglioni I4-I5-I6 dell’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza;

1.550.000 euro per la demolizione e ricostruzione del gruppo operatorio del padiglione A-G, sempre dell’AOR San Carlo;

100.000 euro per il miglioramento sismico del vecchio plesso ospedaliero di Chiaromonte (ASP di Potenza);

circa 13.000 euro saranno infine destinati agli studi di microzonazione sismica e alla definizione della Condizione Limite per l’Emergenza, elementi fondamentali per una corretta pianificazione della sicurezza.

L’assessore alla Salute, alle Politiche per la Persona e al Pnrr, Cosimo Latronico, ha dichiarato:

“Questo intervento dimostra la capacità della Regione Basilicata di pianificare con efficienza e responsabilità l’utilizzo delle risorse pubbliche, rafforzando il sistema sanitario, in piena sinergia con i fondi nazionali e con una strategia integrata di sviluppo e coesione.

Garantire strutture ospedaliere moderne, sicure e funzionali non è solo una scelta tecnica ma una priorità etica, soprattutto in un territorio come il nostro.

La salute pubblica si tutela anche rendendo sicuri i luoghi della cura”.