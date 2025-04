A Matera un seminario per imparare il nuovo sistema di gestione dei rifiuti. Ecco a chi è rivolto e come partecipare

CNA Matera organizza un seminario rivolto a tutte le imprese, con particolare attenzione agli artigiani del territorio, per approfondire il tema del RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti).

L’appuntamento è fissato per lunedì 28 Aprile 2025 alle ore 18.00 presso la sede CNA di Matera in Via degli Aragonesi 26/a.

Con l’avvio operativo del RENTRI, fissato al 15 Dicembre 2024, le imprese sono chiamate a una transizione epocale verso la digitalizzazione delle procedure di tracciabilità dei rifiuti.

Durante il seminario, saranno affrontati i seguenti temi:

Soggetti obbligati e scadenze principali: Le imprese di diverse dimensioni e settori dovranno iscriversi al RENTRI entro date precise, a partire dal 13 febbraio 2025.

Nuovi modelli di FIR e registri cronologici di carico e scarico: Indicazioni pratiche sulla compilazione e sulla vidimazione digitale o cartacea.

Supporto CNA per le imprese: CNA Matera è al fianco delle imprese per garantire un adeguamento rapido ed efficace alle nuove normative.

Il seminario fornirà risposte chiare e concrete ai dubbi degli artigiani e delle imprese, spiegando come gestire al meglio i nuovi obblighi.

Inoltre, sarà illustrato il calendario completo delle decorrenze e scadenze, come da regolamento del Decreto Ministeriale 59/2023.

Leo Montemurro Presidente CNA Basilicata afferma:

“Il RENTRI rappresenta una rivoluzione nella gestione dei rifiuti, ponendo una forte enfasi sulla tracciabilità e la sostenibilità ambientale.

CNA vuole accompagnare gli artigiani e le imprese in questo cambiamento, offrendo consulenza e formazione per affrontare con successo le nuove sfide.”

Per partecipare è necessario inviare una mail a segreteria.mt@cna.it, indicando il nome dell’azienda e il numero dei partecipanti, oppure contattare il numero 0835 387744 Cfr. Antonella).

Il programma dei lavori è il seguente:

Ore 18.00 Apertura lavori a cura del Presidente Cna Matera Ing. Matteo Buono;

Ore 18.15 Relazione Ing. Alessandro Parente esperto della materia;

Ore 19.15 Conclusioni Leo Montemurro Presidente CNA Basilicata.

Ecco la locandina dell’iniziativa.