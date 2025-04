Scanzano Jonico e il turismo, Apt Basilicata: “Crediamoci e proviamoci insieme!”. I dettagli dell’incontro

Ieri mattina, presso la sala consiliare del comune di Scanzano Jonico, l’amministrazione comunale ha incontrato, insieme con la direttrice APT Basilicata la dott.ssa Margherita Sarli, una delegazione di referenti delle strutture ricettive per aprire un dialogo proficuo e collaborativo in vista della prossima stagione estiva.

L’incontro, voluto e organizzato dal vicesindaco Ugo Valicenti anche assessore con delega al turismo, ha avuto un unico protagonista: lo sviluppo turistico della città Metapontina che troppo spesso è stata relegata a ruoli marginali rispetto alle città limitrofi.

“Ascoltarvi è la prima cosa che vogliamo e dobbiamo fare per capire come collaborare tutti insieme per il bene della nostra città” con queste parole il vicesindaco Valicenti ha aperto l’incontro seguito dal Sindaco Cariello che ha così commentato “vorrei che l’APT Basilicata ci aiutasse a risollevare la nomea del nostro comune che, mi auguro, possa diventare al pari delle città vicine.

Noi lo vogliamo e lo dobbiamo difendere promuovendo le nostre peculiarità che si basano sia sul turismo che sull’agricoltura, non a caso siamo la città della Fragola”.

Dopo diversi interventi da parte degli albergatori, che hanno esposto le loro problematiche e sollevato domande aperte al confronto, al dialogo e allo scambio di idee, è stata la dott.ssa Sarli a fare da raccordo tra le parti coinvolte ed esprimere il suo punto di vista:

“come prima cosa ringrazio l’amministrazione comunale per aver voluto e organizzato questo incontro, non è scontato che i sindaci si facciano parte attiva con le attività per la promozione turistica.

Inoltre questi incontri li ritengo fondamentali perché mi permettono di capire come devo comportarmi rispetto alle cose che devo fare per la mia e la nostra Regione.

Il metapontino, ad esempio, è una realtà molto forte e radicata nel turismo per questo dobbiamo lavorare insieme per migliorarlo a cominciare dal trasporto pubblico.

Io credo in quello che faccio e darò il massimo crediamoci e proviamoci insieme. Io sono a vostra disposizione”.