L’Atletico Montalbano si qualifica ai playoff del campionato lucano. L’annuncio

Dopo una stagione entusiasmante, l’Atletico Montalbano conquista con merito i playoff del campionato di Promozione Basilicata, chiudendo al quinto posto con 55 punti, ben 9 lunghezze di vantaggio sulla sesta, e guadagnandosi l’accesso alla fase decisiva della stagione.

Il team dell’Atletico spiega:

“Una squadra giovane, affamata, costruita con intelligenza e passione: età media di appena 20 anni, ma numeri da veterani.

15 vittorie, 10 pareggi, solo 5 sconfitte.

Ben 78 reti realizzate, miglior attacco del campionato , e appena 36 gol subiti.

Numeri da grande squadra, frutto di lavoro, sacrificio e di un’identità chiara, portata avanti con convinzione da un gruppo che ha saputo stupire e crescere giornata dopo giornata.

Ma adesso, tutto questo va messo da parte.

Il passato ha costruito la strada, ma il presente si gioca domenica 27 Aprile, quando l’Atletico scenderà in campo per affrontare il Pietragalla in una partita da dentro o fuori.

Una finale anticipata.

Una sfida che può spalancare le porte dell’Eccellenza.

Perché quest’anno, c’è qualcosa in più.

Se dalla Serie D non dovesse retrocedere nessuna squadra lucana, le squadre che saliranno in Eccellenza saranno tre: il Lagonegro, già vincitore del campionato, e le due finaliste dei playoff.

Tradotto: vincere contro il Pietragalla è fondamentale per continuare a sognare.

Ora il compito passa ai protagonisti in campo.

L’Atletico Montalbano si presenta a questa sfida con una delle rose più giovani del campionato, ma al tempo stesso tra le più preparate e affiatate.

Questo gruppo rappresenta l’orgoglio di una comunità e l’espressione concreta di un progetto sportivo orientato al futuro, alla crescita e alla valorizzazione del talento.

Per la comunità di Montalbano Jonico, questa partita non rappresenta solo un obiettivo sportivo, ma un vero e proprio sogno collettivo.

L’Eccellenza manca dalla stagione 2006/2007, ed è da allora che un intero paese aspetta di poter poter tornare a vivere quei palcoscenici, quelle sfide, quelle emozioni.

Una promozione significherebbe molto di più di un salto di categoria.

Sarebbe il premio per anni di passione, sacrifici, lavoro silenzioso.

Un’opportunità per riportare in alto il nome di Montalbano nel calcio regionale, per creare entusiasmo tra i più giovani, per rafforzare il senso di identità e appartenenza attorno a una maglia che non rappresenta solo una squadra, ma un’intera comunità.

In un momento storico in cui il calcio locale fatica a ritagliarsi spazi di visibilità, l’Atletico Montalbano sta offrendo una speranza concreta: quella di dimostrare che con competenza, progettualità e fiducia nei giovani si può tornare a sognare in grande.

Domenica, a Pietragalla, non sarà solo una partita: sarà una chiamata per tutti i montalbanesi.

Un’occasione per stringersi attorno alla squadra, per far sentire il calore della propria gente e per spingere i ragazzi.

Molti dei calciatori provengono dalla GC Sport Consultants, a testimonianza della qualità del lavoro svolto e della visione condivisa.

Il risultato è una squadra che, nonostante l’età media di soli 20 anni, ha dimostrato maturità, organizzazione e spirito di sacrificio.

Domenica sarà fondamentale affrontare il match con la consapevolezza che occasioni del genere sono rare e vanno colte con lucidità e determinazione.

Servirà la fame di chi ha lavorato un’intera stagione per questo traguardo, la concentrazione di chi conosce il valore dell’avversario, e la coesione di un gruppo che ha saputo crescere insieme”.