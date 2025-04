Seconda vittima per l’incidente di Pisticci: dopo Vito, anche la giovane Alisea non ce l’ha fatta

Pisticci non ha più lacrime. Il conto delle vite spezzate da incidenti stradali aumenta ancora.

Come fa sapere rainews non ce l’ha fatta Alisea Montanaro, la 18enne ricoverata da domenica in prognosi riservata all’ospedale di Potenza.

I medici ne hanno constatato la morte cerebrale: sarà l’autorità giudiziaria a dover restituire ora il corpo alla famiglia.

È lei – che in passato proprio in un incidente aveva perso anche un cugino – la settima vittima negli ultimi tre anni per questo motivo nella cittadina jonica, appena uscita dal lutto cittadino osservato per i funerali di Vito Casalaspro, 17 anni, alla guida della moto su cui viaggiava la ragazza.

Fatale a entrambi lo scontro la sera del giorno di Pasqua – in via Magenta – con una Lancia condotta da un 32enne del posto ai domiciliari con l’accusa di omicidio stradale.

Le forze dell’ordine proseguono le indagini sulla dinamica dell’impatto.

Resta il dolore della comunità, che appena dopo aver tributato l’ultimo abbraccio a Vito si prepara a piangere anche Alisea.

Ci stringiamo al dolore della famiglia per questa terribile perdita.