Tursi pronto a celebrare il suo Santo Patrono, San Filippo Neri, con un artista di spessore internazionale. I dettagli

Cresce l’attesa a poco più di un mese dalla festività di San Filippo Neri a Tursi per l’arrivo di Sal Da Vinci il quale ritirerà il premio dedicato al Santo degli oratori in occasione del concerto degli OrCheStrani con Giuseppe Perrone in programma in Piazza Maria SS D’Anglona la sera del 25 maggio 2025.

Un evento unico con un artista di spessore internazionale che onorerà della sua presenza la città di Pierro e l’intera Regione Basilicata.

Sal Da Vinci, pseudonimo di Salvatore Micheal Sorrentino, dopo il successo nel panorama della musica partenopea e del teatro, si fa apprezzare dal grande pubblico con la partecipazione al Festival di Sanremo 2009 con la canzone “Non riesco a farti innamorare”, scritta da Vincenzo D’Agostino e Gigi D’Alessio, classificandosi al 3° posto.

Nel dicembre 2014 debutta al Teatro Augusteo di Napoli con “Stelle a metà”, musical le cui canzoni sono scritte da Sal in collaborazione con Alessandro Siani.

Nel 2015 collabora ancora con Siani per le musiche del film “Si accettano miracoli”, per la regia dello stesso Siani.

Il 19 agosto dello stesso anno si esibisce in concerto a Sapri, alla settima edizione di Sapri anni 60.

Nell’estate 2024 pubblica il nuovo singolo “Rossetto e caffè”, scritto con Luca Barbato e Vincenzo D’Agostino, che riscuote un successo enorme che lo porta in cima alle classifiche di ascolto delle radio e delle televisioni nazionali, ricevendo il suo secondo disco di platino.

Accompagna i The Kolors nella serata cover della 75ᵃ edizione del Festival di Sanremo, portando proprio il suo ultimo singolo.

La soddisfazione del Sindaco Cosma alle porte di questo grande evento:

“Con ogni sforzo abbiamo voluto fortemente Sorrentino nella nostra città.

Ringrazio tutti coloro che si stanno prodigando per la buona riuscita dell’evento per celebrare degnamente il nostro Santo Patrono San Filippo Neri a cui abbiamo dedicato per la prima volta il premio che conferiremo ad uno dei musicisti italiani più conosciuti al mondo e che ha esportato in lungo e in largo la lingua napoletana rendendola universale: SAL DA VINCI”.

Di seguito le locandine con i dettagli.