Scanzano Jonico e Policoro insieme per celebrare l'”oro rosso” protagonista di questo evento. I dettagli

Si è svolta nella mattinata di mercoledì 23 aprile, presso il Salone delle Feste del comune di Scanzano Jonico, la conferenza stampa congiunta tra il Comune di Scanzano e il Comune di Policoro per la prossima edizione di Fragola Expo Basilicata.

A fare gli onori di casa anche il parroco della comunità scanzanese, don Francesco Saverio Lauciello, che insieme con gli imprenditori agricoli è l’organizzatore ufficiale della Fiera.

Ed è proprio don Francesco ad aprire la conferenza stampa parlando di “oro rosso” quando nomina il frutto protagonista dell’evento che si svolgerà proprio a Scanzano Jonico il prossimo 26 e 27 aprile.

Prosegue don Francesco:

“Fragola Expo Basilicata è il segno visibile e tangibile di quanto sia bello e proficuo lavorare in sinergia.

Quest’anno gli espositori saranno oltre 80 e la crescita che c’è stata, rispetto allo scorso anno, è un segnale importante che ci fa sperare che in futuro il numero possa crescere ancora.

Infatti, da sagra siamo diventati una fiera e di questo ne siamo davvero orgogliosi”.

Il sindaco di Policoro, Enrico Bianco ha voluto ringraziare don Francesco, tutti i coltivatori presenti e il sindaco Cariello per la collaborazione nata proprio in occasione della fiera:

“questo evento è diventato importante a livello regionale e non solo, è un percorso bello, coinvolgente e ricco di crescita sia per il comune di Policoro che per quello di Scanzano che hanno in comune diverse cose.

Prima su tutti la storia, che parte dalla riforma fondiaria e arriva fino a quello che viviamo noi oggi e poi siamo accomunati anche da una sfida vinta sul campo, perché questa zona della Basilicata è l’unica capace di farcela da sola grazie alle risorse delle proprie terre.

Ringrazio il mondo agricolo per questo segnale di vitalità e per questo momento importante che celebra le nostre città, Policoro e Scanzano Jonico, che hanno una visione futura in comune“.

È stato poi il Sindaco Pasquale Cariello a rivolgere i suoi ringraziamenti al parroco e ai presenti, ma soprattutto al sindaco di Policoro:

“la presenza del Sindaco Bianco ci inorgoglisce, perché oggi è come se nascesse un’unica città, quella metapontina e sono certo che insieme avremo una risonanza ancora più forte e d’impatto.

Voglio sgomberare il campo dalle polemiche o dalla politica e lasciare spazio solo alla sinergia che ci permetterà di lavorare assieme e di far decollare il nostro territorio perché quando si parla di eccellenze come le nostre fragole, tutto il resto sparisce.

Grazie agli imprenditori di Scanzano e di Policoro che hanno accolto questa sfida e infine voglio aggiungere un’ultima cosa, durante le due giornate di Expo sottoscriveremo con Policoro un protocollo d’intesa che, di fatto, ‘unirà’ le nostre città“.

Appuntamento quindi al pomeriggio di sabato 26 aprile in via Morlino, quando ci sarà il taglio del nastro e il via ufficiale alla Fragola Expo Basilicata che prevede anche tanto intrattenimento con il concerto di “Enea canta Mango” nella serata di sabato e dei “Collage” per la serata di domenica.

E non mancheranno convegni talk show, mostra pomologica e contributi tecnici e qualificati da parte di agronomi, progettisti e imprenditori.

In più, ospite d’eccezione, ci sarà il conduttore televisivo Luca Sardella.