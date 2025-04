Pisticci: ultimo saluto a Vito, il 17enne tragicamente scomparso nel giorno di Pasqua

Il Comune di Pisticci si unisce al dolore della famiglia di Vito Casalaspro, il giovane di 17 anni tragicamente scomparso in un incidente stradale il giorno di Pasqua.

Come segno di vicinanza e profondo cordoglio, è stato proclamato il lutto cittadino in concomitanza con lo svolgimento del rito funebre, previsto per oggi, 23 aprile, presso il Santuario di Santa Maria La Sanità del Casale.

Il corteo funebre muoverà alle ore 16.30 dalla chiesa di Cristo Re.

Con questo gesto, l’Amministrazione intende testimoniare in modo concreto la partecipazione dell’intera comunità a una perdita che ha profondamente scosso tutti noi.

Si invitano i cittadini, le realtà associative e le attività commerciali a condividere il momento di raccoglimento, anche attraverso la sospensione volontaria di attività che possano turbare il silenzio e il rispetto dovuti.