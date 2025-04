Matera e il futuro delle case cantoniere: se ne parla in questo incontro

“Cantiere Cantoniere” è il nome di un workshop sul futuro delle case cantoniere ubicate sul territorio provinciale, nato da un accordo sottoscritto tra Provincia di Matera e Dipartimento per l’Innovazione Umanistica, Scientifica e Sociale dell’Università dell’Unibas, che si svolgerà dal 28 aprile al 9 maggio.

Il workshop verrà presentato domani 24 aprile, alle ore 17.00, nella sala consiliare di via Ridola e servirà ad avviare una riflessione strategica sull’utilizzo futuro delle case cantoniere di proprietà provinciale, ben 22 sulle 48 presenti sul territorio.

Nello specifico, gli studenti del V anno del Corso di Studi in Architettura, coordinati dalla prof.ssa Chiara Rizzi, lavoreranno all’elaborazione di strategie e progetti di valorizzazione tese a esplorare le potenzialità di questi immobili come presidi strategici per il territorio.

I lavori del seminario saranno introdotti e coordinati da Chiara Rizzi, del dipartimento per l’Innovazione Umanistica, Scientifica e Sociale – NatureCity LAB dell’Unibas, che curerà l’elaborazione dei lavori degli studenti dell’ateneo lucano, e dal consigliere provinciale Carlo Ruben Stigliano, promotore della partnership con l’ateneo lucano.

Dopo i saluti del Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, e del direttore del Dipartimento per l’Innovazione Umanistica, Scientifica e Sociale dell’Unibas, Francesco Panarelli, si passerà alle sessioni tematiche su Case cantoniere e Piano di alienazione 2025-27, Rigenerazione del Patrimonio e Resta nel blu.