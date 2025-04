Matera, in arrivo piogge. Ecco le ultime previsioni

Nel corso della settimana, il tempo sarà più variabile e a tratti instabile a causa del passaggio di almeno due perturbazioni di origine nord-atlantica, che porteranno piogge e locali rovesci temporaleschi, soprattutto nelle zone interne e montuose durante il pomeriggio.

La presenza dell’alta pressione sarà disturbata in serata da correnti umide, che causeranno un rapido aumento della nuvolosità dopo giornate in prevalenza soleggiate.

Ma che tempo ci attende su Matera?

Secondo gli esperti di 3bmeteo domani, Giovedì 24 Aprile, avremo nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio, in attenuazione dalla sera.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 22°C, la minima di 11°C.

Per la giornata di Venerdì 25 Aprile nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 23°C, la minima di 11°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per il prossimo giorno.