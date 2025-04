Carburanti: la benzina tocca i minimi dal 2021, prezzi mai così bassi da oltre 3 anni. Ecco i dati

Ancora in calo i prezzi dei carburanti alla pompa, con la benzina che ha toccato il livello più basso da oltre tre anni e mezzo: non si vedeva sotto 1,72 euro al litro (media nazionale self) dal 12 ottobre 2021, fatta eccezione per il periodo tra settembre e dicembre 2022, quando era in vigore lo sconto sull’accisa.

Come riporta today prezzo record anche per il gasolio, ai minimi dal 13 gennaio 2022.

La discesa dei prezzi, certamente accolta con favore dai consumatori, è causata dal calo del prezzo del petrolio, ai minimi da tre anni, che però non è totalmente una buona notizia.

Il calo del greggio è infatti lo specchio della guerra commerciale in atto e del delicato equilibrio geopolitico, che portano con sé i timori di una possibile recessione economica e mettono in allarme gli operatori del settore.

In assenza di quotazioni internazionali per via delle festività pasquali, la rilevazione di Staffetta Quotidiana elaborata su dati dell’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy riporta le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori, su oltre 18mila impianti.

Ip ha ridotto di due centesimi al litro i prezzi consigliati della benzina e di uno quelli del gasolio.

Per Tamoil -1 centesimo sulla verde.

Di seguito la media dei prezzi alle pompe: benzina self service a 1,718 euro per litro (-6 millesimi, compagnie 1,721, pompe bianche 1,713), diesel self service a 1,613 euro/litro (-6, compagnie 1,618, pompe bianche 1,604).

Benzina servito a 1,861 euro/litro (-5, compagnie 1,902, pompe bianche 1,783), diesel servito a 1,757 euro/litro (-6, compagnie 1,800, pompe bianche 1,675). Gpl servito a 0,733 euro/litro (-1, compagnie 0,743, pompe bianche 0,722), metano servito a 1,488 euro/kg (-3, compagnie 1,485, pompe bianche 1,491), Gnl 1,388 euro/kg (invariato, compagnie 1,394 euro/kg, pompe bianche 1,384 euro/kg).