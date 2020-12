AGGIORNAMENTO Coronavirus Basilicata: 81 nuovi Positivi Lucani tra cui anche a Matera. Ecco i dati di tutti i Comuni

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS ESTRAZIONE DATI DEL 06.12.2020

Report dati processati il 05 Dicembre 2020

Tamponi di giornata n. 1361

Tamponi negativi: 1275

Ricoverati N. 137

DECEDUTI n. 6 con residenza:

• Ferrandina

• Lavello

• Potenza

• Rionero in Vulture

• Rotonda

• Venosa

POSITIVI TOTALI N. 86

Non residenti ed in isolamento nelle rispettive Regioni: 5 Puglia

Gli 81 Positivi Residenti sono così distribuiti:

4 Acerenza

1 Barile

1 Bernalda

1 Castelmezzano

1 Ferrandina

1 Gallicchio

1 Grassano

5 Lagonegro

2 Laurìa

5 Lavello

2 Matera

8 Melfi

2 Montalbano Jonico

1 Muro Lucano

2 Oppido

2 Palazzo San Gervasio

1 Paterno

7 Policoro

12 Potenza (n. 1 positivo in isolamento a Cancellara)

1 Rapolla

2 Rionero in Vulture

4 Ripacandida

1 Ruoti

2 Sant’Arcangelo

2 Sarconi (n. 1 positivo in isolamento a Moliterno)

2 Scanzano Jonico

2 Stigliano

2 Tito

1 Tricarico

1 Venosa

2 Viggiano

Guariti Residenti n. 119

1 Anzi (domiciliato a Calvello)

1 Balvano (domiciliato a Potenza)

3 Barile

7 Calvello

1 Castronuovo Sant’Andrea

2 Chiaromonte

9 Episcopia

1 Filiano

1 Irsina

1 Lagonegro

2 Laurìa

3 Marsicovetere (domiciliati a Potenza)

18 Melfi

1 Montemilone

5 Potenza (n. 1 domiciliato a Melfi)

7 Rionero in Vulture

8 Ruoti

6 San Costantino Albanese

4 San Fele

8 Sant’Arcangelo

1 Sarconi

3 Senise

15 Terranova di Pollino

1 Tricarico

1 Trivigno

3 Venosa

6 Viggianelloa



