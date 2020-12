Matera, questa strada resterà chiusa al traffico: ecco l’Ordinanza con i dettagli

Nei giorni 10 e 11 dicembre prossimi, via D’Addozio resterà chiusa al traffico veicolare dalle ore 7:00 del mattino fino alle ore 18:00 della sera.

Lo dispone un’ordinanza del dirigente della Polizia locale per consentire l’esecuzione dei lavori di scavo e allacciamento alla rete del gas metano.

L’ordinanza dispone, altresì, che i residenti e gli autorizzati per la zona “Sassi” possano transitare e utilizzare le aree di sosta presenti in via D’Addozio fino alla zona interessata dai lavori di scavo in prossimità dell’ immobile del civico 35.

Per raggiungere tutte le altre zone dei rioni Sassi l’accesso potrà essere effettuato da via Casalnuovo con l’osservanza degli orari e delle prescrizioni previste per la “ZTL Sassi”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)