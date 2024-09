Addio ad Antonio, il Vigile del Fuoco che ha perso la vita dopo aver salvato 2 donne dalla furia dell’acqua. Le parole di Bardi

“La sua è una storia di dedizione, onore e altruismo.

Un eroe dei nostri tempi che incarna i valori del coraggio e del senso del dovere”.

Così il presidente della Giunta regionale, Vito Bardi, commenta il “sacrificio” di Antonio Ciccorelli, il caporeparto dei vigili del fuoco di Foggia, trovato morto nell’automobile di servizio con la quale è intervenuto tra San Severo e Apricena, nel Foggiano, per prestare soccorso ai cittadini sorpresi dalla piena di un torrente.

Dice Bardi:

“Ciccorelli ha perso la vita dopo aver salvato due donne dalla furia dell’acqua.

Un esempio di amore per il prossimo e di impegno totalizzante al servizio della comunità, proprio come i due suoi colleghi lucani Nicola Lasala e Giuseppe Martino, che a luglio scorso persero la vita per trarre in salvo una famiglia minacciata da un incendio.

I vigili del fuoco – a cui va il mio ringraziamento e quello di tutta la Basilicata per il lavoro svolto nell’ottica di garantire la sicurezza dei cittadini – continuano ad essere un modello di generosità, audacia e abnegazione.

Un abbraccio va alle famiglie di Antonio, Nicola e Giuseppe, uomini che resteranno scolpiti nella memoria della comunità per il loro gesto eroico”.