A Matera le “Giornate europee del patrimonio”: ecco il programma delle iniziative

È stato presentato stamane, nella sala “Mandela” del municipio, il programma delle iniziative cittadine in occasione delle “Giornate europee del patrimonio” (Gep), che si celebreranno sabato e domenica 28-29 settembre.

Presente in conferenza stampa il sindaco, Domenico Bennardi, l’assessore al Patrimonio, Angela Mazzone, e alcuni membri delle dieci associazioni che collaborano all’evento (Consulta giovanile comunale, Consulta provinciale studentesca, Giallo Sassi, Istituto Italiano dei Castelli, Cammino materano, Pro Loco della città di Matera – Storia Cultura Tradizioni; Fede e Tradizione, Ensemble Gabrieli, Matera Teatro, Skené e Volontari Open Culture 2019).

È una prima volta per le Gep a Matera, la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa. Nelle due giornate di sabato 28 e domenica 29 settembre, il programma prevede visite guidate, aperture straordinarie, ingressi gratuiti, percorsi e urban game saranno organizzati nei luoghi cittadini culturalmente più rappresentativi.

Il tema italiano delle Gep 2024 “Patrimonio in cammino”, riprende lo slogan europeo “Routes, Networks and Connections”, scelto dal Consiglio d’Europa e condiviso dai Paesi aderenti alla manifestazione.

È un invito a riflettere sul valore del patrimonio culturale in relazione a cammini, vie di comunicazione, connessioni e reti che, oggi o in passato, hanno reso possibili relazioni e scambi fra i popoli e le culture e contribuito alla formazione dell’identità del Paese.

In particolare, le Consulte giovanili organizzeranno lo “Urban Game” incentrato sul racconto del Conte Tramontano, che si svolgerà percorrendo i luoghi simboli del suo trascorso, dall’inizio delle vessazioni, al suo assassinio, avvenuto a mezzo di un complotto di cittadini materani, partendo dalla collina di Lanera, passando per piazza Vittorio Veneto fino a via Riscatto.

L’associazione Fede e Tradizione, oltre a raccontare mediante visite guidate gratuite la storia della chiesa di Santa Maria de Armenis, il cui nome rievoca la presenza di una comunità di Armeni, giunta nel nostro territorio tra il X e l’XI secolo, testimonianza dell’integrazione di genti diverse in una città, che è stata da sempre ricca di crocevia di culture diverse, esporrà anche cimeli in cartapesta prelevati dai carri trionfali, realizzati in onore della patrona di Matera, Maria SS. della Bruna, a partire dal 1963 fino al 2024, per una narrazione della città effettuata anche attraverso la sua festa religiosa più importante.

Poi ci saranno le passeggiate organizzate dall’associazione Cammino materano e Pro Loco Matera, che si svolgeranno lungo il tratto extraurbano che va dal Parco dei Monaci ai Sassi di Matera e nel perimetro cittadino; la prima imperniata sul fenomeno dell’habitat rupestre dall’età preistorica a quella medievale; la seconda sull’importanza della raccolta dell’acqua nel territorio materano, in una inedita Matera SottoSopra.

L’Istituto nazionale Castelli animerà visite guidate gratuite nel maniero del conte Tramontano, al fine di favorire la conoscenza del sito e della sua storia e di sensibilizzare i visitatori (locali e turisti) verso il patrimonio fortificato locale, con la partecipazione di attori in costume, nell’ambito di una rievocazione storica in entrambe le giornate, oltre all’esibizione musicale dell’associazione Ensemble Gabrieli.

«La celebrazione delle Giornate europee del patrimonio –hanno spiegato Bennardi e Mazzone– costituisce una rilevante opportunità di promozione e valorizzazione del patrimonio culturale, artistico, storico e archeologico, materiale e immateriale, costituito da racconti, storie, feste e tradizioni della città di Matera, trattandosi della più estesa e partecipata manifestazione culturale europea, con centinaia di iniziative speciali, eventi e aperture straordinarie nei musei e nei luoghi della cultura, in tutta Europa. Ringraziamo le associazioni che si sono adoperate per organizzare ed animare queste due bellissime giornate di eventi in città».

PROGRAMMA

28 settembre Itinerario culturale internazionale del Cammino materano: dal Parco dei Monaci al centro storico (habitat rupestre) dalle 15 alle 18. Inizio ore14.30 (evento su prenotazione: https://camminomaterano.it/evento/1).

28 e 29 settembre: urban game Detective tra i Sassi: I luoghi del Conte- Patrimoni In Cammino dalle 16 alle 20. Inizio ore 15.30, partenza fossato del castello Tramontano (evento su prenotazione: https://shorturl.at/8rrCo).

28 e 29 settembre: Percorsi tra Fede e tradizione: Patrimoni in cammino i cimeli del carro, apertura straordinaria Chiesa rupestre di Santa Maria de Armenis, dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.

28 e 29 settembre: alla scoperta del patrimonio fortificato locale con rievocazione storica: apertura straordinaria del Castello Tramontano, dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00 (evento su prenotazione: https://shorturl.at/WpfEf).

29 settembre: Passeggiata emozionale Matera SottoSopra, alla scoperta dell’antico e armonioso rapporto tra natura e uomo e della sua sapiente arte di convogliare l’acqua, dalle ore 10.30 alle 12.30, inizio ore 10, partenza Castello Tramontano.

Sul sito del ministero della Cultura sono pubblicati in tempo reale tutti gli eventi (https://cultura.gov.it/giornate-europee-del-patrimonio-2024).