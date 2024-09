A Policoro studenti, volontari e cittadini pronti a ridare bellezza a questo Parco pulendolo dai rifiuti abbandonati! Ecco l’iniziativa

Questo venerdì appuntamento alle ore 09.30, al Parco della Cicogna, dove il CIRCOLO LEGAMBIENTE di POLICORO sarà impegnato nella storica campagna nazionale PULIAMO IL MONDO, dedicata alla pulizia dei rifiuti abbandonati e, pertanto, porterà in azione studenti, volontari e cittadini di ogni età.

Nell’iniziativa patrocinata dal Comune di Policoro, prenderanno parte: l’Istituto Comprensivo 2 “Giovanni Paolo II”, l’Azione Cattolica Ragazzi e il Gruppo Scout Policoro1.

Insieme per uno scopo comune per ridare bellezza al Parco della Cicogna, un luogo nato negli anni ’90 con la Legge Rutelli: un albero per ogni bambino nato, realizzato grazie all’impegno del ginecologo dott. Giovanni Bianco.

Da 32 anni, con Puliamo il Mondo, si promuove l’informazione e la sensibilizzazione sul tema dei rifiuti abbandonati e dispersi, organizzando iniziative di cittadinanza attiva in difesa dell’ambiente, restituendo, grazie alle volontarie e ai volontari, alla comunità luoghi più puliti, accoglienti e anche più inclusivi.

Quest’anno, il motto è “Per un clima di pace”, la campagna vuole farsi sostenitrice di una società che promuove la pace e l’inclusione, secondo il principio: CHI è cittadino di un luogo è CHI se ne prende cura.