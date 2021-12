Addio 2021: speriamo che il 2022 possa essere di vera rinascita per tutti! Tanti Auguri

Siamo finalmente giunti agli sgoccioli del 2021: un anno sicuramente difficile.

Il “Coronavirus” ha provato profondamente il mondo intero ma nessuno è realmente rimasto fermo.

Insieme abbiamo lavorato e studiato da casa, allungato le distanze fisiche, pianto per le enormi perdite subite e gioito davanti all’arrivo di nuove vite.

Sicuramente non tutto è stato negativo.

Nelle difficoltà e nella sofferenza abbiamo preso coscienza delle nostre debolezze e dei nostri limiti.

Dentro di noi qualcosa è cambiato.

Ci siamo riscoperti più coraggiosi risvegliando il nostro spirito di sacrificio, di adattamento e, soprattutto, di solidarietà gli uni con gli altri.

Adesso, più che mai, si sente l’esigenza di dire finalmente addio all’anno vecchio e di tuffarsi a capofitto in quello nuovo.

Speriamo che il 2022 sia “l’anno della rinascita” per cui il miglior augurio che noi della Redazione di MateraNews® possiamo fare è che lo sia per davvero, spezzando ciò che di brutto abbiamo vissuto per costruire il ponte verso un futuro più luminoso.

Di cuore, a tutti, Buon Anno Nuovo!

