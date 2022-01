Basilicata: è Samuele il primo nato del 2022! Benvenuto

Si chiama Samuele, pesa 3,20 chilogrammi, è lungo 50 centimetri ed è il primo nato del 2022 nell’Azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza.

E’ venuto al mondo trentacinque minuti dopo la mezzanotte in una delle sale parto dell’ospedale di Potenza.

La direzione dell’Aor è lieta di fare questo annuncio e coglie l’occasione per augurare alla famiglia del piccolo Samuele, che è originaria di Tito, i migliori auguri per la nascita e per un sereno 2022.

Tantissimi auguri ai neo genitori e benvenuto al mondo Samuele.a

