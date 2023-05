A Stigliano consegnate 3 targhe in segno di riconoscenza: congratulazioni!

“Durante la seduta del consiglio comunale abbiamo consegnato, tra orgoglio e commozione, tre targhe in segno di riconoscenza”.

E’ quanto fa sapere il Comune di Stigliano che prosegue:

“Alla Dott.ssa Margherita Digilio per l’instancabile e amorevole servizio reso per alleviare le sofferenze di molti nostri concittadini.

Nel ventennale dalla sua costituzione a Stigliano, l’Amministrazione comunale ringrazia l’associazione ANSPI per le molteplici attività culturali, assistenziali, sportive, ricreative, promosse e realizzate per il benessere della comunità stiglianese.

Al Segretario comunale, Dott. Giuseppe Romano per lo spirito di servizio, per la professionalità dimostrata, per aver accompagnato il cammino della comunità stiglianese negli ultimi 14 anni.a

