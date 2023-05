A Montalbano Jonico presto attivo lo sportello decentrato del Centro per l’impiego! Ecco giorni, orari e contatti utili

Mercoledì 3 maggio alle ore 10.30, a Montalbano Jonico, nella sede comunale di viale Sacro Cuore di Gesù, sarà inaugurato uno sportello decentrato del Centro per l’impiego di Policoro.

Si tratta, in realtà, della riattivazione di un servizio già attivo in passato, che adesso torna ad essere messo a disposizione dei cittadini.

Così il Sindaco, Piero Marrese:

“Il lavoro è una tappa importante nella vita di una persona, a partire dalle nuove generazioni impegnate a scrivere il proprio futuro.

Per favorire il perseguimento di questo obiettivo, l’Amministrazione comunale che mi onoro di guidare si è battuta alacremente per ottenere la riattivazione di un servizio utile a rispondere alle esigenze di efficienza e prossimità richieste da cittadini e imprese, un servizio in passato attivo e poi tolto ai cittadini, costretti da quel momento a recarsi altrove.

Un obiettivo concreto, che garantirà ai cittadini di Montalbano Jonico e dei comuni limitrofi la possibilità di usufruire delle tante opportunità che la rete dei Centri per l’Impiego mette a disposizione.

Il nostro impegno continua senza sosta, a dispetto delle infondate critiche che puntualmente tentano senza successo di denigrare il lavoro che stiamo svolgendo da anni per la comunità montalbanese.

Le manifestazioni di stima e di gratitudine da parte dei cittadini che quotidianamente riceviamo, da un lato sono il segno indelebile di una Montalbano che aspira a un miglioramento continuo, e, dall’altro, evidenziano la maturità delle persone che hanno scelto e sostenuto il cambiamento, dopo anni di degrado sociale e culturale.

Le cose sono cambiate e i nostri figli saranno ben lieti di raccontare un’altra storia!”.

Lo sportello sarà attivo:

il martedì, dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00;

il mercoledì e il venerdì dalle 9.00 alle 12.00.

Contatti: 0835 593831 oppure cpi.policoro@lab.regione.basilicata.it e cpi.policoro@pec.lab.regione.basilicata.it

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)