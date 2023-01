A San Mauro Forte inaugurato il “Palazzo della Cultura”: tanti artisti insieme per un mese! Ecco la bella iniziativa

“Non potevamo scegliere iniziativa migliore per dare via al ‘Mese del Campanaccio’ l’inaugurazione del ‘Palazzo della Cultura’ è stato un momento di alto livello per la nostra comunità, vedere tanti artisti insieme nella nostra comunità è per noi un orgoglio”.

È quanto fa sapere l’Amministrazione di San Mauro Forte che aggiunge:

“Palazzo Arcieri finalmente vive in tutte le sue stanze e non solo nella sala degli affreschi.

L’affluenza è stata tanta, come si può vedere dalle foto, i nostri cittadini hanno risposto alla grande al richiamo della cultura.

Ringraziamo ancora con tutto il cuore e l’affetto l’inossidabile Giuseppe Ligrani e tutti gli artisti e critici d’arte presenti.

Il Campanaccio continua con il nostro ricco programma!”.

Così Francesca Cirigliano, uno degli artisti in mostra:

“Grazie di cuore a chi è venuto a trovarmi, agli amici , ai ‘Vagliesi’ e a tutte le persone che hanno ammirato le mie opere.

La collettiva di CAROVANART lucania, sarà permanente per un mese, perciò vi invito a visitare questo palazzo settecentesco e i dipinti e sculture di tutti noi artisti; questo borgo bellissimo, inoltre, aprirà le giornate dei Campanacci il 14, con un concerto dei Sud Sound System.

Vi aspettiamo!”.

