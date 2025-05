A Policoro l’attore- cantautore Sergio Muniz per un evento solidale. I dettagli

La dirigente scolastica dell’IC2 ”Giovanni Paolo II” di Policoro, la prof.ssa Maria Carmela Stigliano, in veste di presidente del “Club Inner Wheel di Policoro e Terra di Siritide”, è stata promotrice dell’evento di musica e solidarietà “Nel mare della vita… con la musica nel cuore”, presente l’attore- cantautore Sergio Muniz accompagnato dal gruppo musicale “Trio Unisono“, tenutosi al cinema Hollywood il 30 aprile scorso.

Come IC2 siamo orgogliosi dell’impegno continuo che la D.S. ha verso i più deboli, infatti, l’evento è stato finalizzato alla raccolta di fondi a favore di una Coop. Sociale locale, la PIPPO’S HOUSE, che accoglie da anni bambini in difficoltà, e per il progetto umanitario internazionale “Heartbeat of Humanity” della Inner Wheel.

È stata davvero una serata partecipata ed emozionante per i tanti messaggi di solidarietà verso i più fragili , il motto della serata è stato: “Esserci, fa la Differenza!“.