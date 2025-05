A Matera una Veglia diocesana di preghiera presieduta da don Angelo. I dettagli

Sabato 10 maggio 2025 alle ore 19.30, nella Parrocchia San Giacomo di Matera, si terrà una Veglia diocesana di preghiera presieduta da don Angelo Gioia, amministratore diocesano, in occasione della 62^ Giornata Mondiale di preghiera per le Vocazioni.

L’iniziativa, promossa dal Centro Diocesano Vocazioni, si ispira al tema del messaggio scelto da papa Francesco, durante i giorni del suo ricovero al Gemelli: “Pellegrini di speranza: il dono della vita” con l’invito a “Credere, Sperare, Amare”.

La giornata, istituita da Papa Paolo VI nel 1964, cade ogni anno nella quarta domenica di Pasqua, quella del buon Pastore.

“Ogni vocazione è segno della speranza che Dio nutre per il mondo, ed è chiamata a diventare dono per gli altri, in un tempo in cui tanti giovani cercano luce e orientamento”: questo il cuore del messaggio del Papa, al centro anche delle riflessioni del Collegio dei Cardinali nei giorni che hanno preceduto il Conclave.

L’intera comunità diocesana è invitata a partecipare.

Di seguito la locandina con i dettagli.