A Pisticci i protagonisti della cinematografia e della cultura internazionale ! L’evento in programma

Si terrà a Pisticci (MT) dal 9 al 13 agosto, con l’evento di preapertura il 7 agosto, la 24ma edizione del Lucania Film Festival, manifestazione fondata e organizzata da Allelammie.

Prima manifestazione cinematografica internazionale in Basilicata per longevità, il Lucania Film Festival si propone di essere il festival dei luoghi e delle persone: un punto di incontro per raccontare le storie universali e unirsi in uno scambio reciproco di culture e diversità in Basilicata, terra di cinema, dove il racconto si fa mondo.

Per il suo 24mo anno di età il festival torna nella sua storica casa: le strade e le piazze del centro storico della bianca cittadina di Pisticci, in provincia di Matera.

Per 5 giorni Pisticci diventerà una finestra affacciata sul mondo dalla quale poter vedere i protagonisti della cinematografia e della cultura internazionale, grazie alla presenza di ospiti provenienti da Paesi e regioni del mondo che sempre più spesso siamo tristemente abituati a vedere solo attraverso i notiziari, scordando che hanno una dimensione culturale che esiste anche al di là delle vicende politiche che li vedono protagonisti.

Saranno proprio le persone che vivono quelle realtà a raccontare la cultura e la società che li circondano, portavoci di esistenze lontane ma necessarie, delle quali siamo invitati a scoprire l’unicità e il valore.

– PROGRAMMA DI DOMANI 12 AGOSTO –

CORTILE / Palazzo Giannantonio

18:00 / 19:30 – Masterclass – Cinema e Bellezza di Mohsen Makhmalbaf

20:00 / 20:30 – Proiezioni Extra Film – Schegge di Sapir – Academic Collage – Israel – Raido di Avraham Ilan / Excess cargo di Einat Keshet

SPAZIO BIX / Largo Nino Bixio – Piccolissima

18:00 / 20:00 – Lab – Rocco Scotellaro Contest

20:00 / 22:00 – Proiezioni / Film – Laboratorio di Animazione cinematografica di Roberta Gioia

SALA GRANDE / Piazza Umberto I

18:30 / 19:30 – Podcast Live – #IntelligenzaArtificiale #AI – “Volevo solo una cineperiferia” con Mauro Acito e Dario Colacicco

Ospite Andrea Grieco

20:30/ 21:30 – Talk – L’Intelligenza artificiale e Cinema con Pasquale Viscanti e Giacinto Fiore, co.founder AI WEEK, Alessandro Loprieno founder We Short. Conduce Pegah Moshir Pour

21:30 / 22:00 – Proiezione Extra Film – Rosi About Eboli di Björn Blixt e Peter Englesson. Incontro con gli autori. Conduce Giulia Longo

22:00 / 23:00 – Proiezione Extra Film – Talking with Rivers di Mohsen Makhmalbaf

23:00 / 00:00 – Lectio Magistralis di Mohsen Makhmalbaf. Conduce Anton Giulio Mancino

SALA PICCOLA / Palazzo Giannantonio

20:30 / 22:00 – Proiezioni Film

Erreconzero di Andrea Ferrante – 70 min | 2022 | Italy | Feature

22:00 / 23:00 – Proiezioni Film

La mangue di Philippe Kastelnik – 12 min | 2022 | France | Ani

Mentre non c’eri di Maurizio Rigatti – 10 min | 2022 |Spa Ita Fic

Donde los niños no sueñan di Stefano Sbrulli – 20 min | 2022 | Italy | Doc

El soldado di Matteo Faccenda – 20 min | 2022 | Italy, Switzerland | Fic

23:00 / 00:00 – Proiezioni Film

The Cabbage Miracle di Inna Evlannikova – 16 min | 2022 | Russia | Ani

Back to rock di Gor Yengoyan – 9 min | 2023 | Armenia | Ani

The silent echo di Suman Sen – 15 min | 2022 | India,France,Bangladesh,Nepal | Fic

King’s Garden di Iraj Mohammadi Razini – 7 min | 2022 | Iran | Ani

Woman as Image, Man as Bearer of the Look di Carlos Velandia – 7 min | 2022 | Colombia | Fic

CORTILE / Palazzo Giannantonio

18:00 / 24:00 – WOB, Wine Office Bar

00:00 / 01:00 – Live Music performance, Dj Set , Art video Show

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)