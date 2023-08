Pisticci si riempie di devozione per l’amato San Rocco! Ecco il programma

Quando a Pisticci si parla di “FESTE D’AGOSTO” (“L FIEST D’AJUST”) non serve aggiungere molto altro.

Per qualsiasi pisticcese – residente nel territorio di Pisticci o in un’altra parte del mondo – le Feste d’Agosto sono le feste per antonomasia, ovvero i festeggiamenti dedicati al nostro amato 𝗦𝗔𝗡 𝗥𝗢𝗖𝗖𝗢 𝗗𝗔 𝗠𝗢𝗡𝗧𝗣𝗘𝗟𝗟𝗜𝗘𝗥, protettore della città dal 1656.

Come fa sapere l’Amministrazione:

Le Feste 2023 hanno avuto inizio da qualche giorno.

I colpi scuri del 1° agosto scorso – come da tradizione – hanno annunciato che eravamo entrati nel tempo della Festa.

Conclusa la Novena di San Rocco, dal 10 al 13 agosto, la venerata effigie del Santo è portata in “pellegrinaggio” e offerta alla devozione delle varie comunità del territorio: Pisticci Scalo, Craco, Tinchi, Marina di Pisticci e Marconia.

È il Giorno 15 che entriamo però nel cuore della Festa.

La festività dell’Assunta è il primo dei tre giorni “santi”, dove le celebrazioni liturgiche si alternano a momenti devozionali e ad antichissime tradizioni popolari.

Il giorno di ferragosto l’effigie della Beata Vergine dell’Assunta viene portata in processione fino ad “incontrare” quella del Santo Patrono in Piazza Plebiscito.

La giornata del 16 è quella dedicata al Santo.

È il giorno della “Grande Processione”.

Dopo la messa solenne in Chiesa Madre in mattinata, la “Processione” parte per visitare tutti i rioni del paese. Si concluderà solo in tarda serata con l’arrivo in Piazza Plebiscito.

Il 𝗚𝗜𝗢𝗥𝗡𝗢 𝟭𝟳 è la 𝗳𝗲𝘀𝘁𝗮 𝗱𝗶 𝗦𝗮𝗻 𝗩𝗶𝘁𝗼 nonché il giorno del “𝗖𝗔𝗥𝗥𝗢 𝗧𝗥𝗜𝗢𝗡𝗙𝗔𝗟𝗘”.

A sera, la statua di “Sand’ Rucchicchj”, nel piazzale antistante l’Abbazia del Casale, viene posta su di un grande carro del XIX secolo trainato da cavalli o da buoi. Da lì inizia il lungo percorso che, tra due ali di folla, condurrà il corteo in nottata a Piazza Plebiscito.

Tuttavia le Feste non sono solo un evento religioso.

Sono anche una grande festa di popolo caratterizzata da tutti i segni tipici di ogni festa laica.

Le luci delle luminarie che trasfigurano le vie del paese, i fuochi di artificio che colorano a giorno il cielo notturno, la musica degli artisti invitati ad allietare le serate. Da questo ultimo punto di vista di grande interesse le presenze di quest’anno.

La proposta è giovane e talentuosa.

𝗣𝗜𝗘𝗥𝗗𝗔𝗩𝗜𝗗𝗘 𝗖𝗔𝗥𝗢𝗡𝗘 sarà con noi la sera del 15 agosto.

Mentre nel tradizionale concerto del 18 agosto ascolteremo 𝗦𝗛𝗔𝗗𝗘 e 𝗙𝗘𝗗𝗘𝗥𝗜𝗖𝗔 𝗖𝗔𝗥𝗧𝗔.

A volte dimentichiamo colpevolmente che, se esistono le Feste, è perché ci sono donne e uomini che hanno raccolto il testimone di questa tradizione plurisecolare, accollandosi il faticoso onere di organizzarle. Sono le donne e gli uomini dell’𝗔𝗦𝗦𝗢𝗖𝗜𝗔𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘 𝗙𝗘𝗦𝗧𝗘 𝗣𝗔𝗧𝗥𝗢𝗡𝗔𝗟𝗜 𝗦𝗔𝗡 𝗥𝗢𝗖𝗖𝗢. Una volta tanto vale la pena uscire dall’indistinto anonimato dell’Associazione e far emergere i loro nomi (senza specificazione di cariche e ruoli): Don Rosario Manco, Don Mattia Albano, Don Antonio Di Leo, Don Rocco Rosano, Nicola Zaffarese, Carlo Casalaspro, Manuel Bastiano, Antonella Rinaldi, Michele D’Onofrio, Giovanni D’Onofrio, Francesco Caruso, Michele Rizzi, Vincenzo Petracca, L.R. Salvatore Viggiani, Maria Ambrosini, Maria Cirone, Lucia Cirone, Carmela Cirone, Rosaria Batta, Camilla Mazzei, Anna Quinto, Angelo Caporale, Antonio Latronico, Silvio Ianuzziello, Roberto Grossi, Anna Maria Pastore, Fabio Lo Franco, Maria Di Tursi, Rosa Cataldo, Umberto Viggiani, William Grieco, Ambrogio Quinto.

𝗔 𝗾𝘂𝗲𝘀𝘁𝗲 𝗱𝗼𝗻𝗻𝗲 𝗲 𝘂𝗼𝗺𝗶𝗻𝗶, 𝗮 𝗻𝗼𝗺𝗲 𝗱𝗶 𝘁𝘂𝘁𝘁𝗮 𝗹𝗮 𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝘁𝗮̀, 𝗱𝗶𝗰𝗶𝗮𝗺𝗼 𝗚𝗥𝗔𝗭𝗜𝗘”.

Di seguito il Programma delle celebrazioni.

