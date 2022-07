A Pisticci fedeli pronti ad accogliere la bellissima statua di San Rocco, ora restaurata! Ecco il programma

Ieri la città di Pisticci avrebbe dovuto accogliere la statua di San Rocco dopo il restauro ma, per via del devastante incendio che ha colpito i territori della comunità, il sacro evento è stato annullato, così come comunicato da Mons. Caiazzo.

Ora è stata fissata una nuova data: Giovedì 28 Luglio 2022.

Ecco il programma pubblicato dall’Associazione Feste San Rocco Pisticci:

“Ore 18.30 Cappella di San Rocco:

Benedizione della statua di San Rocco a cura di S.E. Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo.

Breve processione verso la Chiesa Madre con l’accompagnamento del Complesso Bandistico Città di Pisticci.

Ore 19.00 Chiesa Madre:

Santa Messa interparrocchiale presieduta da S.E. Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo.

Al termine della celebrazione eucaristica, il restauratore Pino Schiavone illustrerà il lavoro eseguito sulla statua.

Enotria Felix offrirà uno spettacolo in Piazza La Salsa in onore di San Rocco“.

