A Montescaglioso un messaggio di pace e di speranza con la proiezione gratuita di questo film. L’iniziativa

Eagle Pictures è lieta di annunciare la partnership con il Giffoni Film Festival per la promozione nelle scuole del film opera prima di Loris Lai I Bambini di Gaza – Sulle Onde della Libertà, liberamente ispirato al romanzo di Nicoletta Bortolotti Sulle Onde della Libertà (Mondadori).

Il film ha ricevuto l’encomio del Papa, che ha scritto:

“Questo film con le voci piene di speranza dei bambini palestinesi e israeliani sarà un grande contributo alla formazione nella fraternità, l’amicizia sociale e la pace”.

La volontà di portare ai ragazzi delle scuole un messaggio di pace e di speranza per un futuro in cui l’amicizia sia sempre possibile nasce già dalla stesura del romanzo di Nicoletta Bortolotti e si riconferma nelle immagini del film e nell’impegno del regista Loris Lai e della casa di produzione e distribuzione Eagle Pictures nel proporre I Bambini di Gaza – Sulle Onde della Libertà proprio agli studenti, volontà realizzabile grazie alla collaborazione con il Giffoni Film Festival la cui missione è da sempre quella di promuovere il cinema per e con i ragazzi, che avranno anche la possibilità di interfacciarsi con il regista e la scrittrice in occasione di queste due proiezioni speciali.

Le proiezioni, che si terranno a Riccione e Montescaglioso (MT) rispettivamente il 22 e 25 marzo, saranno alla presenza del regista e della scrittrice che dialogheranno con una platea di ragazzi di scuole medie e superiori.

Quindi l’appuntamento gratuito e su invito per le scuole è per:

il 25 marzo 2024 a MONTESCAGLIOSO in presenza del regista Loris Lai, modera Lucia Laterza in collegamento Zoom la scrittrice Nicoletta Bortolotti.

Si ringrazia l’Associazione Culturale Cinecreando di Montescaglioso per aver collaborato alla realizzazione di questi eventi e per aver concesso gratuitamente le sale per le proiezioni.

Sinossi: Striscia di Gaza, 2003. Nel territorio di Gaza sono ancora presenti insediamenti israeliani.

Mahmud (11 anni) è come tanti altri bambini palestinesi.

Va a scuola, aiuta la sua giovane madre Farah, che per lui spera in una vita diversa, gioca a “Israeliani contro Palestinesi” con gli amici, ma la sua grande passione è il surf.

In una realtà di bombardamenti e sparatorie, scandita dalla paura e dal pericolo, il surf rappresenta uno spazio di gioia e libertà.

L’amore di Mahmud per il surf è condiviso da un suo coetaneo israeliano, Alon.

Quando i due si incontrano sulla spiaggia nasce una curiosità reciproca che potrebbe diventare amicizia, nonostante le estreme difficoltà del contesto.

Le cose cambiano quando i due bambini incontrano Dan (30 anni), un ex campione di surf la cui carriera è stata stroncata da un infortunio.

Dan, vittima di una dipendenza dagli antidolorifici, è in lutto per la morte della sorella, uccisa in un bombardamento mentre lavorava come medico volontario proprio sulla striscia di Gaza.

L’incontro con Mahmud e Alon, e la decisione di dare loro lezioni di surf perché possano inseguire i loro sogni, darà una svolta alla sua vita.

Nello stesso tempo Mahmud e Alon, a causa della loro amicizia, si troveranno a fare una scelta ribelle e capace di sconvolgere le loro esistenze.

Ecco la locandina del film.