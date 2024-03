Pisticci: al via i lavori di rigenerazione urbana del corso di Marconia. Questo il progetto

Con la cantierizzazione dell’area e con i primi interventi di rimozione del tappeto di asfalto, sono partiti i lavori di rigenerazione urbana del corso di Marconia.

L’intervento – come rilevabile dalle immagini allegate – si fonda su un progetto fortemente voluto dall’Amministrazione, che coinvolge, oltre che il primo tratto di via San Giovanni Bosco, anche la via antistante l’ex istituto alberghiero, lo spazio compreso tra l’ex alberghiero e gli edifici di piazza Elettra (con la previsione di una nuova fontana a pavimento), nonché la piazza del mercato coperto.

Fa sapere l’Amministrazione Comunale:

“I lavori, per la loro localizzazione, potranno interferire con la vita di chi abita quel tratto di città oltre che con la piena fruibilità degli spazi coinvolti da parte della cittadinanza tutta.

Chiediamo pertanto la pazienza di tollerare ogni eventuale incomodo che, in ragione del cantiere e dei lavori in corso, si dovesse verificare.

Siamo certi che si comprenderà che un piccolo sacrificio oggi, serve a poter avere una Marconia più bella e vivibile domani”.

Queste alcune immagini.