A Montescaglioso per la gioia di grandi e piccini arriva il Villaggio di Babbo Natale! Ecco i dettagli

A Montescaglioso per la gioia di grandi e piccini nelle giornate 8, 9 e 10 Dicembre 2023 sarà allestito in Piazza Roma il Villaggio di Babbo Natale.

Lo annuncia il Sindaco, Vincenzo Zito, che spiega:

“Tre giorni in cui la nostra piazza diventerà luogo in cui respirare aria natalizia e poter aggirarsi tra i mercatini allestiti da artisti, artigiani, hobbisty e tanti altri espositori che potranno suggerirvi tante idee regalo per una delle feste più belle dell’anno.

Grazie all’impegno del Vice Sindaco Rocco Oliva e delle Consigliere Francesca Mazzoccoli ed Antonietta Tralli, per il terzo anno consecutivo la nostra Città sarà protagonista di un ricco programma per accogliere il Natale.

In attesa di ulteriori novità che saranno svelate nei prossimi giorni, già da questa mattina sono iniziati i lavori di installazione delle luminarie e dell’albero di Natale“.

Di seguito la locandina con i dettagli.