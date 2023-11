A Matera un confronto prezioso sul tema ‘Il diritto del tempo, il tempo dei bambini'”. I dettagli

“Un ringraziamento all’Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per le famiglie che ha inteso scegliere Matera come luogo di celebrazione del suo 41esimo congresso.

Proprio la Città dei Sassi incrocia il tema scelto ‘Il diritto del tempo, il tempo dei bambini'”.

Lo ha detto l’assessore della Regione Basilicata, Cosimo Latronico, intervenuto a Matera al 41esimo congresso dell’Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per le famiglie.

Ha detto Latronico:

“Matera si può dire che è la capitale del tempo per la sua storia millenaria.

Nelle cavità dei Sassi è sorta e si è sviluppata una civiltà così significativa al punto di ottenere il riconoscimento di patrimonio Unesco a motivo della sua specificità.

Si potrebbe dire di una città senza tempo che continua a suggestionare lo sguardo dei visitatori.

Assieme ai suoi sassi ha vissuto un’evoluzione positiva che l’ha trasformata da vergogna nazionale a capitale europea della cultura nel 2019.

Il contenuto del confronto dedicato ai diritti dell’infanzia non si limita a celebrare le solenni dichiarazioni della convenzione delle Nazioni Unite e della Convenzione europea ma riattualizza le esigenze di tutela dei minori, dei fanciulli, delle famiglie.

Esaminando gli istituti giuridici che nel tempo hanno corrisposto a queste esigenze, siamo consapevoli che oltre la tutela giuridica c’è l’esigenza di una vigilanza e di una cura verso i bambini che sono un’area fragile ed anche una promessa per la crescita di una comunità.

Il tasso di civiltà di una società si misura dall’attenzione e dalla cura che abbiamo verso l’infanzia.

Siamo consapevoli che c’è la necessità di un sistema di azioni ed una coralità di soggetti per ricostruire una comunità educativa a tutti i livelli che possa assicurare questo sviluppo.

Il confronto sarà prezioso per suggerire non solo sul versante dell’ordinamento, ma anche su quelle delle reti sociali, le politiche più adeguate ed incisive“.