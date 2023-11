A Matera un incontro per riconoscere e prevenire le diverse forme di violenza: i dettagli dell’evento

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza patriarcale sulle donne, la biblioteca Tommaso Stigliani di Matera è lieta di ospitare l’evento “Di amore non si muore: la violenza di genere e le sue forme”.

L’appuntamento è per il 28 novembre 2023 dalle ore 17:00, presso la Sala Conferenze “Laura Battista”.

Dopo i saluti istituzionali del presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese, l’evento prevede l’incontro di diverse figure professionali, tra cui:

Maria Antonietta D’Onofrio, medico ed autrice del romanzo “Il silenzio che racconta la vita e il rosmarino”,

Caterina Rotondaro, psicologa e psicoterapeuta, referente per il Comune di Matera delle Politiche di Genere e Responsabile del Centro Antiviolenza e della Casa Rifugio per donne vittime di violenza e di stalking,

l’associazione Soroptimist International Club Matera, impegnata, tra le varie attività, nella campagna di sensibilizzazione “Orange the World” a sostegno della dell’iniziativa europea “Read the Signs”, il cui scopo primario è quello di riconoscere e prevenire le diverse forme di violenza di genere.

Seguirà un dibattito riguardante i temi della violenza maschile sulle donne, delle forme e degli ambiti in cui si manifesta.

Di seguito la locandina con i dettagli.