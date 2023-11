Ad Irsina un’area verde dedicata a queste vittime. Ecco i dettagli

“Tre anni fa il nostro paese era in zona rossa“.

Lo ricorda il Sindaco di Irsina, Nicola Massimo Morea, che aggiunge:

“Oggi sembra tutto lontano ma non possiamo dimenticare gli sforzi fatti per superare il drammatico momento e il dolore sofferto dalla comunità per i diversi cittadini deceduti.

Per questo, grazie al Consorzio di Bonifica (in particolare Raffaello Mangione, Pietro Bellitto e tutti gli operai forestali di Irsina) ed a Raffaele del Vivaio Sicileo di Senise, abbiamo ideato e realizzato, accanto al cimitero comunale, un’area verde, dedicata alle vittime del Covid, che verrà implementata e migliorata nella prossima primavera”.