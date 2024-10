A Matera la prevenzione di veste di Rosa: ecco il programma

Come ogni anno, in occasione del mese Rosa della prevenzione del tumore mammario, l’Associazione Italiana Donne Medico di Matera ha organizzato “La prevenzione si veste di rosa- IV edizione“, con due incontri diretti a pazienti Oncologiche/i dal titolo “Alimentiamo e attiviamo la salute” dedicati ai corretti stili di vita.

Gli incontri avranno come tema l’importanza dell’attività fisica e dell’alimentazione per prevenire e curare le patologie oncologiche, in particolare il tumore mammario, ancora il più frequente nella popolazione femminile.

Gli incontri si terranno il 10 ottobre e il 22 ottobre dalle 16 alle 18,30 presso la Sala Coretti dell’Azienda Sanitaria di Matera, che ha concesso il proprio sostegno all’iniziativa.

Questo il programma.