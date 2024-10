Pisticci: al suggestivo Porto degli Argonauti tornano due competizioni per una giornata di sport, divertimento e passione! Questo l’evento

Argonauti TRI trofeo Magna Grecia è pronto a tornare, offrendo una giornata dedicata al triathlon che promette emozioni e sfide avvincenti.

L’evento si svolgerà domenica 13 ottobre 2024, presso il suggestivo Porto degli Argonauti a Marina di Pisticci, Matera, e prevede due competizioni: il Triathlon Olimpico Silver No Draft e il Triathlon Sprint Atipico No Draft.

La manifestazione avrà inizio alle 9:00 con il ritiro dei pettorali e l’apertura della zona cambio. Le gare prenderanno il via alle 11:00, seguite da un Pasta Party alle 13:30, per ricaricare le energie dopo le intense competizioni. Le attese premiazioni sono programmate per le 14:30.

È importante notare che le strade di accesso al Porto degli Argonauti saranno chiuse dalle 10:00 alle 14:00, garantendo così la sicurezza di tutti i partecipanti.

Le iscrizioni sono aperte online fino a domani, 10 ottobre 2024, sul sito www.icron.it. Gli atleti hanno la possibilità di scegliere tra il Triathlon Olimpico No Draft, che prevede 1,5 km di nuoto, 40 km di ciclismo e 10 km di corsa, e il Triathlon Sprint Atipico No Draft, con 750 m di nuoto, 20 km di ciclismo e 4 km di corsa.

Sono ammesse anche staffette con due o tre atleti, anche di squadre diverse.

La partecipazione è aperta ai tesserati FITri a partire dalla categoria Junior, così come ai tesserati NON FITri, purché in possesso di una certificazione medica valida. I percorsi sono stati progettati per garantire la massima sicurezza degli atleti.

Il nuoto si svolgerà in acque protette, e l’uso della muta è previsto secondo il regolamento FITri. I tracciati del ciclismo e della corsa offriranno una sfida avvincente, accompagnata da panorami mozzafiato.

La gara seguirà le norme della Federazione Italiana Triathlon, con la competizione che si svolgerà in modalità NO DRAFT, ovvero con divieto di scia.

Saranno previsti cancelli temporali per garantire il corretto svolgimento delle gare.

Per ulteriori dettagli e per la registrazione, visitare il sito ufficiale www.icron.it. Per indicazioni stradali, è possibile consultare il link: https://goo.gl/maps/edmmKKUxnrs9cvt8A.

Un’esperienza unica nel cuore della Magna Grecia per una giornata di sport, divertimento e passione.

Per informazioni, contattare Vito Mecca al numero mobile 3476153171.