A Matera la Carovana della prevenzione. Questi i dettagli

Domenica 3 ottobre 2021 (alle ore 20:00) nello spazio antistante la stazione Matera Centrale, in piazza della Visitazione, è in programma la seconda edizione di “Bella come sei”, la sfilata di moda organizzata dal Comitato Basilicata di Komen Italia.

A salire in passerella, come per la prima edizione di giugno 2019, saranno le Donne in Rosa lucane, che si sono confrontate con la diagnosi di tumore del seno e rappresentano la bellezza e il coraggio di tutte le donne che affrontano una patologia oncologica.

L’iniziativa si svolge a distanza di due settimane dall’edizione 2021 della Race for the Cure di Matera che si terrà il 17 e 18 ottobre a Matera per sensibilizzare alla prevenzione del tumore del seno e raccogliere fondi a favore dei progetti di Komen Italia.

Nelle due giornate tornerà a Matera la Carovana della Salute, il programma Nazionale Itinerante di Promozione della Salute Femminile di Komen Italia che offrirà:

visite di prevenzione dei tumori del seno e dei tumori ginecologici;

consulenze sulla corretta alimentazione;

consulenze genetiche del rischio oncologico;

visite per la prevenzione del linfedema oncologico;

consulenze sui corretti stili di vita.

Anche se in scala ridotta, la ripartenza delle Race può contribuire a superare le tante difficoltà che il Covid-19 ha determinato in campo oncologico e rappresentare un forte segnale di speranza per le oltre 56.000 donne che nel corso del 2021 affronteranno un tumore del seno in Italia..

La sfilata “Bella come sei”, con il patrocinio della Regione Basilicata e del Comune di Matera, si svolgerà in partnership con Ferrovie Appulo Lucane, Trm Network e CNA Basilicata.

Le donne in rosa indosseranno gli abiti del brand Odette di Giovanna Monte e della boutique Anna di Matera.

Nel corso della serata dal palco allestito nella piazza antistante la stazione Matera Centrale in piazza della Visitazione insieme ai momenti di passerella delle donne in rosa, si alterneranno testimonianze degli ospiti presenti con le poltrone messe a disposizione da Ego Italiano e una performance musicale del chitarrista Mirko Gisonte.

Sarà anche possibile durante tutta la serata donare iscrivendosi all’edizione 2021 della Race For The Cure, ritirando direttamente il kit iscrizione, o ricevere un libretto iscrizioni per diffondere e promuovere la partecipazione all’evento in squadra.

Il contributo dei volontari che da sempre sono vicini all’associazione si arricchisce anche della collaborazione dell’Associazione Volontari Open Culture 2019 che affiancheranno con il loro supporto le iniziative del Comitato Basilicata di Komen Italia anche in occasione della Race For The Cure.

La serata del 3 ottobre 2021 sarà dedicata al ricordo di Rosanna Cotugno, che con entusiasmo ha partecipato alla prima edizione di “Bella come sei” nel giugno 2019 in Piazza San Francesco d’Assisi, con un omaggio a lei, alla bellezza e al coraggio di tutte le donne in rosa.a

