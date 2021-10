Matera: aspettando la Festa della Bruna 2022, tutti in piazza per scoprire una bella sorpresa! Ecco quando

L’Associazione Maria Santissima della Bruna ha preparato una bella sorpresa alla cittadinanza.

Scrive in proposito:

“Vi ricordiamo l’appuntamento per domani, Sabato 2 Ottobre ore 20:15, in piazza Vittorio Veneto, per la sorpresa che abbiamo preparato per iniziare a contare insieme i giorni che ci separano al 2 Luglio 2022, il giorno più lungo per noi materani.

Vi aspettiamo!

Aspettiamo insieme il 2 luglio!”.

Ecco la locandina dell’evento in programma.

