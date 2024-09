A Matera in corso di installazione pannelli ispirati a queste Madonne e scene religiose. Ecco le iniziative

Presentati, presso l’Open Space dell’APT Basilicata, Matera Civitas Mariae e la Bruna Itinerante.

I due progetti, promossi dall’Associazione Maria SS. della Bruna, riguardano le installazioni artistiche che verranno collocate in città per abbellire alcuni spazi periferici, opere ieri esposte in anteprima dagli artisti e artiste del territorio e da alcuni allievi del Liceo Artistico di Matera che le hanno realizzate.

Ricordiamo che:

𝐌𝐚𝐭𝐞𝐫𝐚 𝐂𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚𝐬 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐚𝐞 è progetto ideato in occasione del 70esimo anniversario della proclamazione da parte del consiglio comunale di Matera quale Città di Maria;

𝐋𝐚 𝐁𝐫𝐮𝐧𝐚 𝐢𝐭𝐢𝐧𝐞𝐫𝐚𝐧𝐭𝐞 è progetto nato dall’idea di far respirare tutto l’anno il clima della festa in onore di Maria Santissima della Bruna, protettrice della città.

Queste, le opere in corso di installazione:

PANNELLI CIVITAS MARIAE

Madonna dell’Idris: Candeliere Giuliana

Madonna della Bruna: Liceo Artistico

Madonna di Picciano: Paolicelli Maria

Madonna delle Vergini: Durante Stefano

Madonna della Palomba: Pugliese Sabrina

PANNELLI “LA BRUNA ITINERANTE”:

Processione dei pastori Quadro: Taccardi Mimmo

Processione dei pastori Batteria: Taccardi Mimmo

Cavalieri: Candeliere Giuliana

Processione del carro: Giuseppe Montemurro

Strazzo del carro: Liceo Artistico

Fuochi pirotecnici: Durante Stefan

Seguiranno approfondimenti nei prossimi giorni.

Complimenti a tutte e tutti.

Ecco le foto della presentazione.