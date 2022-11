A Matera il Dottor Dario Deotto, redattore de “Il Sole 24 ore”, uno dei massimi conoscitori di questa materia! Ecco l’iniziativa in programma

Nell’ambito degli eventi formativi per i Dottori Commercialisti, l’Unione Giovani Dottori Commercialisti di Matera, con il patrocinio della sezione locale, ha organizzato un convegno di straordinaria attualità dal titolo “Metaverso, NFT e criptovalute: opportunità e aspetti giuridico-fiscali”.

Come si apprende da una nota:

“Le nuove tecnologie della rete e le loro applicazioni sono sempre più al centro, non solo della cronaca, ma anche della discussione giuridica e fiscale, ed il convegno intende affrontarle, con un approccio interdisciplinare: si argomenterà su alcune delle questioni di maggiore attualità nella materia, prendendole in esame in una chiave che vuole coniugare rigore scientifico e attenzione alle esigenze della pratica, così da fornire, a chi ha professionalmente a che fare con queste problematiche, una serie di approfondimenti sulle principali tematiche e una guida pratica per affrontarle.

Per discutere dell’argomento è stato invitato un relatore d’eccezione, il Dottor Dario Deotto, autore di numerosi volumi e importanti pubblicazioni in ambito tributario, docente dei principali enti di formazione italiani del settore fiscale, già professore della Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze, redattore de ‘Il Sole 24 ore’, attualmente riconosciuto nel nostro Paese quale uno dei massimi conoscitori della materia in questione.

Ad ospitare l’evento sarà la sede dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Matera, in via Ugo La Malfa – 3/C, dalle 9.00 alle 13.00 di sabato 26.11.2022“.

