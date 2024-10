A Matera festa della musica e dell’amicizia: ecco l’evento gratuito

Sabato 19 ottobre alle ore 20,00 nel Santuario di San Francesco da Paola a Matera è in programma il secondo appuntamento del 27° Incontro Polifonico Internazionale Eustachio Barbaro e che si avvale del Patrocinio del Comune di Matera.

L’evento, organizzato dall’Associazione Corale Cantori Materani Aps in collaborazione con l’Associazione Accoglienza senza Confini Odv-Ets di Matera, vedrà la partecipazione del Coro dei Cantori Materani, direttore Alessandra Barbaro, e del coro Polifonica Choir di Minsk – Bielorussia, direttore Lev Kazakevich, formazione corale composta da circa 40 coristi.

L’Associazione Corale Cantori Materani farà gli onori di casa dando il benvenuto con la esecuzione di alcuni brani corali, per poi cedere la scena agli ospiti che si esibiranno con brani della migliore tradizione corale della Bielorussia.

Una festa della musica, dell’amicizia e dell’importanza della condivisione e del confronto, che da oramai cinquanta anni i Cantori Materani portano avanti con la stessa voglia di trasmettere emozioni e momenti di serenità tramite proposte musicali sempre diverse e di alto valore professionale.

L’incontro musicale rientra in un progetto ambizioso, che vede la musica come linguaggio universale, in grado di unire Paesi dalla grande tradizione canora e musicale. Gli scambi musicali, realizzati in collaborazione con l’associazione Turismo y Arte Turiart di Valencia (Spagna), hanno come obiettivo lo scambio culturale e la crescita artistica di territori da sempre accomunati da stima e rispetto reciproco.

Il 27° Incontro Polifonico Internazionale Eustachio Barbaro è parte integrante del cartellone musicale “CORALMENTE MATERA“, nato dalla splendida sinergia tra il Coro della Polifonica Materana Pierluigi da Palestrina APS diretto dal M° Carmine Antonio Catenazzo e l’Associazione Corale Cantori Materani APS diretta dal M° Alessandra Barbaro.

Evento gratuito aperto al pubblico fino ad esaurimento posti.