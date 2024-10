Provincia di Matera: “necessaria maggiore attenzione alle politiche del lavoro”. I dettagli

Una rappresentanza di lavoratori dell’ex mobilità, destinatari del progetto “Occupazione e sostegno a soggetti in difficoltà”, è stata ricevuta dal Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini.

Ha spiegato il Presidente:

“Ho ascoltato dalla loro viva voce richieste e segnalazioni ma, soprattutto, ho potuto constatare come a fronte di una situazione lavorativa che definire precaria è un eufemismo, queste persone rappresentano le loro richieste con grande dignità.

Pur non avendo competenze specifiche in merito anche attraverso i consiglieri regionali del territorio farò pervenire alla Regione Basilicata le istanze di questi lavoratori dietro i quali, va ricordato, ci sono famiglie e situazioni che meriterebbero maggiore considerazione da parte delle istituzioni, anche per combattere efficacemente lo spopolamento, spesso accresciuto proprio dalla mancanza di occupazione.

Il lavoro è un diritto: uniamo le forze per far sì che tutti possano esercitarlo”.