“A Matera essenziali le giornate come questa tra i nostri giovani studenti per non dimenticare”. Ecco le foto dell’incontro

Il sindaco di Matera, Domenico Bennardi, ha partecipato stamane con l’assessore alla Cultura, Tiziana D’Oppido, all’evento organizzato insieme con la prefettura presso l’istituto “Pentasuglia”, per ricordare il dramma della Shoah e le vittime dell’Olocausto.

Ha detto Bennardi ai numerosi studenti presenti:

“Questa ricorrenza istituita dalle Nazioni unite nel 2005, serve a ricordare ogni giorno l’immane tragedia consumatasi nei campi di concentramento tedeschi.

E’ importante che lo si faccia nelle scuole, per educare le giovani generazioni al rispetto dell’altro, in modo da combattere oggi altre forme di omofobia e odio, come l’intolleranza dell’altro, di chi viene considerato “diverso”, e il bullismo.

Giornate come questa tra i giovani studenti, sono un momento essenziale di confronto per non dimenticare, e soprattutto ripetere, eventi storici drammatici come quello dell’Olocausto”.

