A Bernalda e Metaponto quasi 800000 euro per rendere queste scuole innovative, sostenibili, sicure e inclusive! Ecco gli interventi previsti

L’ Amministrazione Comunale di Bernalda annuncia di aver ottenuto due finanziamenti nell’ambito del PNRR per le infrastrutture degli edifici scolastici:

“Scuola di Metaponto Borgo: 396.000 euro;

Scuola primaria di Aldo Moro di Bernalda: 400.051 euro.

L’obiettivo è rendere gli edifici pubblici adibiti a scuole innovativi, sostenibili, sicuri e inclusivi, con interventi di:

messa in sicurezza,

adeguamento sismico,

efficientamento energetico,

sostituzione edilizia.

L’edilizia scolastica costituisce una priorità assoluta non solo per garantire la sicurezza degli edifici scolastici, ma anche per assicurare una reale ed effettiva fruibilità degli ambienti didattici, essi stessi risorse educative che contribuiscono alla crescita dei giovani”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)